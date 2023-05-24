Гвардиола: Не волнуйтесь, я останусь в «Ман Сити» на следующий сезон

заявил, что не собирается покидать пост главного тренера

«В следующем сезоне я останусь в "Манчестер Сити". Я не думаю об уходе из клуба.

Я останусь в следующем сезоне со 100 нарушениями, которые предъявляет нам Премьер-лига, не волнуйтесь», — приводит слова Гвардиолы известный журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне стал победителем чемпионата Англии и дошел до финала Лиги чемпионов и Кубка Англии.

В финале Лиги чемпионов команда Гвардиолы встретится с миланским «Интером». Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.