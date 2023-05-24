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    Гвардиола: Не волнуйтесь, я останусь в «Ман Сити» на следующий сезон

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    Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается покидать пост главного тренера «Манчестер Сити».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «В следующем сезоне я останусь в "Манчестер Сити". Я не думаю об уходе из клуба.

    Я останусь в следующем сезоне со 100 нарушениями, которые предъявляет нам Премьер-лига, не волнуйтесь», — приводит слова Гвардиолы известный журналист Фабрицио Романо.

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    • «Манчестер Сити» в текущем сезоне стал победителем чемпионата Англии и дошел до финала Лиги чемпионов и Кубка Англии.

    В финале Лиги чемпионов команда Гвардиолы встретится с миланским «Интером». Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.

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