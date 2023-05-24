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    Баринов — о продлении контракта с «Локомотивом»: Я очень рад такому событию

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал продление контракта с клубом.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Я очень рад такому событию. В моей карьере это уже не первое переподписание с "Локомотивом". Благодарен клубу, руководству за доверие. Постараюсь все свои навыки показать на футбольном поле. Хочу сказать большое спасибо Вадиму Шпиневу, который помогал мне во всем. Как говорится, я снова дома, и с "Локомотивом" еще на три года», — цитирует пресс-служба клуба Баринова

    Баринов — воспитанник клубной Академии. За прошедшие девять сезонов в обойме основной команды Дмитрий провел 182 матча в составе «железнодорожников», забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач.

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