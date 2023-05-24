Баринов — о продлении контракта с «Локомотивом»: Я очень рад такому событию

Полузащитникпрокомментировал продление контракта с клубом.

«Я очень рад такому событию. В моей карьере это уже не первое переподписание с "Локомотивом". Благодарен клубу, руководству за доверие. Постараюсь все свои навыки показать на футбольном поле. Хочу сказать большое спасибо Вадиму Шпиневу, который помогал мне во всем. Как говорится, я снова дома, и с "Локомотивом" еще на три года», — цитирует пресс-служба клуба Баринова

Баринов — воспитанник клубной Академии. За прошедшие девять сезонов в обойме основной команды Дмитрий провел 182 матча в составе «железнодорожников», забил 8 мячей и сделал 12 голевых передач.