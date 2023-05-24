«Бавария» может выкупить Альвареса у «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации Bild, аргентинский футболист находится в списке трансферных целей «Баварии».

Мюнхенский клуб продолжает искать нового центрального нападающего. Ранее «Бавария» отказалась от покупки форварда «Наполи» Виктора Осимхена из-за чересчур высокой цены. Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис требует за нигерийца 150 миллионов евро. По этой же причине руководство самого титулованного клуба Германии, скорее всего, не станет приобретать нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Источник также отмечает, что в «Манчестер Сити» не считают Альвареса неприкосновенным.

В текущем сезоне Альварес провел в чемпионате Англии 29 матчей и забил девять мячей.