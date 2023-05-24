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    «Манчестер Сити» — чемпион Англии 2011/12Технарь на Балканах, коуч академии, владелец магазина одежды. Как сложилась судьба игроков «Ман Сити», бравших чемпионство в матче с КПР?
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    «Бавария» может выкупить Альвареса у «Ман Сити»

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    Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Хулиан Альварес
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    Хулиан Альварес

    По информации Bild, аргентинский футболист находится в списке трансферных целей «Баварии».

    Мюнхенский клуб продолжает искать нового центрального нападающего. Ранее «Бавария» отказалась от покупки форварда «Наполи» Виктора Осимхена из-за чересчур высокой цены. Владелец неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис требует за нигерийца 150 миллионов евро. По этой же причине руководство самого титулованного клуба Германии, скорее всего, не станет приобретать нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

  • Коло-Муани хочет остаться в Бундеслиге в случае ухода из «Айнтрахта»
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    • Источник также отмечает, что в «Манчестер Сити» не считают Альвареса неприкосновенным.

    В текущем сезоне Альварес провел в чемпионате Англии 29 матчей и забил девять мячей.

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