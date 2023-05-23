Уткин: Арбитры РПЛ деградируют

Известный блогерподелился мнением о судействе в недавнем матче между

«Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1. В этой игре арбитр Сергей Карасев удалил с поля нападающего красно-белых Александра Соболева и защитника «армейцев» Виллиана Рошу.

«Матч оказался для Карасева довольно сложным. В первом тайме принимать особенно сложных решений ему не было необходимости. Были отменены два гола из-за офсайдов. Вообще говоря, офсайды тоже наводят на мысли о забаненности. Удивительно, что прошел год. Мы живем в стране довольно развитого IT. Но так и не появилось никакой технологии…

Я знаком с этим поверхностно, но знаком с людьми, которые эти технологии представляют. Нет ничего сложного в том, чтобы сделать такую маленькую "машинку" (специально говорю вульгарные слова), которая в конце концов научилась проводить линии на поле и определять, был офсайд или нет, более или менее достоверно. Прошел год, а этого так и нет. Это не укладывается у меня в голове. Связываю это с тем, что, может быть, особо и не надо.

А во втором тайме начались затруднения. Эти затруднения наводят на достаточно странные мысли. Действительно, как можно было удалить Виллиана Рошу? С одной стороны, ЦСКА, конечно, сам виноват. Если Виллиан Роша, столько времени живя в России — в ЦСКА, который сам о себе говорит, что это команда — семья… Как можно было приезжему человеку не объяснить, что в русском языке одно из главных слов — ###. Не объяснили — приходится показывать на себе. Виллиан показал то, что ему показал Соболев. И его за то, что пытался объясниться жестами, удалили…

В этой ситуации запутался опытнейший судья Карасев. Понимаете, отстраненность от международных соревнований сказывается не только в падении интереса, не только в том, что вопрос о борьбе "Спартака", ЦСКА и "Ростова" до известной степени фиктивен… Оказывается, что в этой ситуации неконкуренции начинают реально деградировать судьи. В такой достаточно простой ситуации не разобраться — это деквалификация», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.