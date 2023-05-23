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    Романцев: «Спартак» заслуженно победил ЦСКА

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Считаю, что "Спартак" победил заслуженно. Пусть без особого преимущества и яркой игры. Но добился этого прежде всего за счет характера, не опустив крылья в трудные минуты.

    ЦСКА, который этой весной набрал обороты, на сей раз на победу не наиграл. Пресновато выглядели в атаке обычно острые и мобильные Чалов с Заболотным.

    Моментами у армейцев проседала средняя линия. А главное, не было видно лидера, который бы вел за собой остальных. Кстати, и в "Спартаке" я такого не заметил.

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  • 21/05/2023

    • Промес? Думаю, это был не самый удачный матч Квинси, игровые возможности которого гораздо выше. Но два гола дают ему право считаться лучшим в этом матче», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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