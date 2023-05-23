Тарханов: Промеса можно считать легендой «Спартака»

Российский тренервысказался о нападающем «Спартака»

«Промеса уже можно назвать легендой клуба? Конечно, да. Он уже столько лет в "Спартаке", забил столько голов. Он встал вровень с Аленичевым, Тихоновым и Титовым.

Его часто сравнивают с Вагнером Лавом? Сложно их оценить, они примерно равны по уровню. Вагнер играл на высоком уровне, Промес сейчас показывает хорошие выступления.

Единственное — бразилец выиграл Кубок УЕФА, у Промеса этого нет. Еще Вагнер Лав много раз становился чемпионом. В целом Вагнер мне более симпатичен как футболист», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) Промес забил два гола и стал самым результативным бомбардиром в истории чемпионатов России в составе «Спартака».