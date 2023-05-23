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    Тарханов: Промеса можно считать легендой «Спартака»

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    Российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Промеса уже можно назвать легендой клуба? Конечно, да. Он уже столько лет в "Спартаке", забил столько голов. Он встал вровень с Аленичевым, Тихоновым и Титовым.

    Его часто сравнивают с Вагнером Лавом? Сложно их оценить, они примерно равны по уровню. Вагнер играл на высоком уровне, Промес сейчас показывает хорошие выступления.

    Единственное — бразилец выиграл Кубок УЕФА, у Промеса этого нет. Еще Вагнер Лав много раз становился чемпионом. В целом Вагнер мне более симпатичен как футболист», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) Промес забил два гола и стал самым результативным бомбардиром в истории чемпионатов России в составе «Спартака».

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