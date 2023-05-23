Бальде о жесте Соболева: На мой взгляд, он совершил ошибку

Нападающий московского «Спартака»раскриктивал партнера по команде, получившего красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в матче с ЦСКА (1:2).

На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

«Нет, [Александр в раздевалке] не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.

Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы», — приводит слова сенегальца «Спорт-Экспресс».