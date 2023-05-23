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    Бальде о жесте Соболева: На мой взгляд, он совершил ошибку

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    Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде раскриктивал партнера по команде Александра Соболева, получившего красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в матче с ЦСКА (1:2).

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

  • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
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    • «Нет, [Александр в раздевалке] не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.

    Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы», — приводит слова сенегальца «Спорт-Экспресс».

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