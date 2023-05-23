ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лучано СпаллеттиБенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится
  • 19:54
    • Стали известны составы на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Альмерия»
    Все новости спорта

    Анчелотти заявил, что Винисиус не думает об уходе из «Реала»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о желании нападающего команды Винисиуса продолжать выступать за «сливочных».

    Винисиус в матче с «Валенсией»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус в матче с «Валенсией»

    «Винисиус не думает об уходе. Он любит "Реал". Он хочет добиться успеха здесь, Вини знает, что этот клуб — его будущее.

    Он хочет играть в "Реале" и хочет остаться», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

  • Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»
  • Читайте по теме

    • Напомним, что в матче 35-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками соперника. Во время словесной перепалки игрок обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

    Бразильский форвард провел 32 матча за «Реал» в нынешнем сезоне, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Оформит ли «Сосьедад» путевку в Лигу чемпионов?
  • «Реал Сосьедад» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Швейцария закончит групповой этап без единого сбоя
  • Швейцария — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.75
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры