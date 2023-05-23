Анчелотти заявил, что Винисиус не думает об уходе из «Реала»

Главный тренеррассказал о желании нападающего командыпродолжать выступать за «сливочных».

«Винисиус не думает об уходе. Он любит "Реал". Он хочет добиться успеха здесь, Вини знает, что этот клуб — его будущее.

Он хочет играть в "Реале" и хочет остаться», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что в матче 35-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» у Винисиуса случился конфликт с болельщиками соперника. Во время словесной перепалки игрок обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Бразильский форвард провел 32 матча за «Реал» в нынешнем сезоне, забил 10 голов и сделал 9 голевых передач.