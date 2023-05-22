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    Семин о победе «Спартака»: На судьбу дерби повлияли эмоции

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Матч сыграли хорошо, с большим энтузиазмом, но качество игры оставляет желать лучшего.

    На судьбу дерби повлияли эмоции. Они были не в интересах футбола. Игроки во время важных матчей должны держать психологический баланс, который помогал бы им в игре до конца себя реализовать.

    Ну нельзя бесконечно провоцировать друг друга! Надо играть футбол и забыть это. Чересчур много провокаций и лежания на футбольном поле после легкого столкновения.

    Поведение Соболева может привести к большим проблемам после рассмотрения КДК эпизода с жестом», — сказал Семин Sport24.

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    • Напомним, что «Спартак» еще имеет шансы занять 2-е место по итогам сезона. Сейчас команда располагается на 3-й строчке с 53 очками в активе.

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