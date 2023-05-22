Семин о победе «Спартака»: На судьбу дерби повлияли эмоции

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Матч сыграли хорошо, с большим энтузиазмом, но качество игры оставляет желать лучшего.
На судьбу дерби повлияли эмоции. Они были не в интересах футбола. Игроки во время важных матчей должны держать психологический баланс, который помогал бы им в игре до конца себя реализовать.
Ну нельзя бесконечно провоцировать друг друга! Надо играть футбол и забыть это. Чересчур много провокаций и лежания на футбольном поле после легкого столкновения.
Поведение Соболева может привести к большим проблемам после рассмотрения КДК эпизода с жестом», — сказал Семин Sport24.
Напомним, что «Спартак» еще имеет шансы занять 2-е место по итогам сезона. Сейчас команда располагается на 3-й строчке с 53 очками в активе.