Промес: Очень рад, что «Спартак» по-прежнему в гонке за серебро

Нападающийпрокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с(2:1).

«Эмоции особенные, потому что на кону стояло всё. Если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место.

К тому же домашнее дерби — это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за серебро», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

Напомним, что в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА Промес отличился двумя забитыми голами. «Красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 53 очками в активе.