ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маккензи Дерн и Анджела ХиллУверенная победа Дерн, апсет Шахбазяна в бою с Эрнандесом. Обзор карда UFC Vegas 73
  • 14:23
    • «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса
  • 13:47
    • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
  • 13:26
    • Тренер «Фейенорда» может возглавить «Тоттенхэм»
  • 13:04
    • Оздоев: В ближайшие два-три года не вернусь в Россию
  • 12:44
    • «Боруссия» может приобрести одного из лидеров «Аякса»
    Все новости спорта

    Промес: Очень рад, что «Спартак» по-прежнему в гонке за серебро

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак ЦСКА
    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с ЦСКА (2:1).

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Эмоции особенные, потому что на кону стояло всё. Если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место.

    К тому же домашнее дерби — это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за серебро», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе «Спартака».

  • «Спартак» выиграл в лотерее случайностей. Арбитр Карасев испортил супердерби
  • Реакция спортивных СМИ на победу красно-белых в столичном дерби с ЦСКА
  • Вчера

    • Напомним, что в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА Промес отличился двумя забитыми голами. «Красно-белые» занимают 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 53 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Сочи» смогут набрать очки?
  • «Пари НН» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Салернитана» сможет удивить?
  • «Рома» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карацев — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швейцария — Латвия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.19
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Габуева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры