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    Пиоли: Было бы здорово сохранить Диаса в нашей команде

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о будущем двух игроков миланского клуба — Браима Диаса и Шарля Де Кетеларе.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Диас обладает уникальными навыками, и я считаю, что было бы здорово сохранить его в нашей команде.

    Нам нужен сильный нападающий, которого необходимо купить в летнее трансферное окно. Останется ли в клубе Де Кетеларе? Я не знаю. Всё решится в конце сезона», — приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо.

    Права на Диаса принадлежат «Реалу». Игрок провел 42 матча за «Милан» в нынешнем сезоне, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее стало известно, что мадридский клуб рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

    Де Кетеларе сыграл 39 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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