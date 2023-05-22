Пиоли: Было бы здорово сохранить Диаса в нашей команде

Главный тренерответил на вопрос о будущем двух игроков миланского клуба —

«Диас обладает уникальными навыками, и я считаю, что было бы здорово сохранить его в нашей команде.

Нам нужен сильный нападающий, которого необходимо купить в летнее трансферное окно. Останется ли в клубе Де Кетеларе? Я не знаю. Всё решится в конце сезона», — приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо.

Права на Диаса принадлежат «Реалу». Игрок провел 42 матча за «Милан» в нынешнем сезоне, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач. Ранее стало известно, что мадридский клуб рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

Де Кетеларе сыграл 39 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.