ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоТрансферный дайджест. 16-22 мая
  • 19:38
    • В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину
  • 19:07
    • Норвегия сенсационно обыграла Канаду на чемпионате мира
  • 15:58
    • Польская бригада арбитров обслужит матч финала ЛЧ «Манчестер Сити» — «Интер»
  • 14:23
    • «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании из-за расистских оскорблений в адрес Винисиуса
  • 13:47
    • Соболев извинился за свой жест в матче с ЦСКА
    Все новости спорта

    Ньюкасл — Лестер: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.05.2023 в 22:00 начнется матч в английской Премьер-лиге Ньюкасл — Лестер

    Футбол АПЛ Ньюкасл Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:00 22.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Ньюкасл — Лестер.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Ньюкасл и Лестер. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Ньюкасл — Лестер 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица АПЛ

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 5.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Ньюкасл — Лестер.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Сочи» смогут набрать очки?
  • «Пари НН» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Салернитана» сможет удивить?
  • «Рома» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Котов — Гертс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры