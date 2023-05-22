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    Нагорных: Мы очень довольны той работой, которую Галактионов проводит в клубе

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    Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных оценил решение назначить главным тренером команды Михаила Галактионова.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Локомотив приглашал Галактионова не наобум — мы не гадали. Мы с самого начала знали, что Михаил Михайлович — один из самых талантливых и перспективных тренеров в российском футболе. Сейчас руководство "Локомотива" лишний раз убеждается, что назначение Галактионова на пост главного тренера — верное. Мы очень довольны той работой, которую он проводит в клубе», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».

    39-летний Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Под руководством российского специалиста «Локомотив» одержал восемь побед в 11 матчах весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

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