Нагорных: Мы очень довольны той работой, которую Галактионов проводит в клубе

Председатель совета директоров московскогооценил решение назначить главным тренером команды

«Локомотив приглашал Галактионова не наобум — мы не гадали. Мы с самого начала знали, что Михаил Михайлович — один из самых талантливых и перспективных тренеров в российском футболе. Сейчас руководство "Локомотива" лишний раз убеждается, что назначение Галактионова на пост главного тренера — верное. Мы очень довольны той работой, которую он проводит в клубе», — приводит слова Нагорных «Чемпионат».

39-летний Галактионов возглавил московский клуб в ноябре 2022 года. Под руководством российского специалиста «Локомотив» одержал восемь побед в 11 матчах весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.