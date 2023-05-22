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    Лэмпард: «Челси» не заслуживал поражения в матче с «Ман Сити»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    «Мы играли достаточно хорошо, и я доволен нашим выступлением. Играть в гостях у "Манчестер Сити" всегда сложно, кто бы ни выходил у него в составе. Там играют футболисты, выступающие за сборные, а также хорошие молодые игроки, и они годами вносят свой вклад.

    Нам было тяжело, но мы хорошо играли после первых 15 минут, в течение которых слишком уважительно относились к сопернику. После пропущенного мяча у нас было достаточно моментов для того, чтобы забить один-два мяча.

    Хочу, чтобы в оставшихся двух матчах мы показали хороший футбол, результаты же я не могу контролировать. Порой в этом сезоне наши стандарты падали, и мы должны найти этому объяснение. Важно хорошо тренироваться, двигаться вперед, брать на себя ответственность и подстегивать партнеров.

    "Челси" никогда не должен быть доволен поражением, но по игре мы заслуживали ничью», — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 36 туров АПЛ «Челси» с 43 баллами занимает 12-е место в турнирной таблице. «Сити» ранее досрочно стал чемпионом Англии.

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