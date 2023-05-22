Форвард «Краснодара» Кордоба: Философия Ивича — единство команды

Нападающийрассказал о методах работы главного тренера команды

«Его подход и стиль работы сильно отличаются от предыдущих тренеров. Все игроки на сто процентов понимают, что хочет от нас Ивич — отсюда и такой результат. Коуч идеально доносит информацию до футболистов.

Требование Ивича ко мне? В том и дело, что философия Ивича — единство команды, эту идею он и продвигает. Чего-то конкретного к каждому игроку у Владимира нет», — сказал Кордоба Sport24.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 46-ю очками в активе. Кордоба сыграл 22 матча за краснодарскую команду в нынешнем сезоне, забил 13 голов и сделал 5 голевых передач.