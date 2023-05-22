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    Канчельскис высказался о судействе в матче РПЛ «Спартак» — ЦСКА

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    Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о судейских решениях в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Игра "Спартак" — ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом.

    Судейство Карасева? Роша просто показал, что сделал Соболев, — за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать. Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять — ходят смотреть этот телевизор.

    Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору. Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасев отработал безобразно. Особенно во втором тайме», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Напомним, что нападающий «Спартака» Квинси Промес забил победный гол на 90-й минуте встречи. «Красно-белые» продолжают борьбу за 2-е место (53 очка).

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