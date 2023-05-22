Канчельскис: Жест Соболева в адрес Роши — истерика

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о неприличном жесте форварда «Спартака»в матче с(2:1).

На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

«Можно сказать, что жест Соболева в адрес Роши — истерика. Александр проигрывал ему все единоборства — и этим жестом нападающий "Спартака" показал, что он был бессилен против этого защитника. Вот и всё.

Это неприлично — нельзя так себя вести и показывать такое. На стадионе и по телевизору футбол смотрят дети», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».