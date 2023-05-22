Дьяков: «Спартак» постоянно тянут судьи

Экс-защитник «Ростова»высказался относительно работы судей на матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Напомним, что игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«После матча "Спартак" — ЦСКА лично у меня осталось куча вопросов к судейству. Всё было хорошо до обоюдного удаления: шёл равный матч двух хороших команд, было много эмоций.

С удалением Соболева всё понятно, но по какой причине удалили Рошу? Очевидно, что бразилец не показывал жест боковому арбитру или самому Соболеву. Он просто объяснял то, что показал ему нападающий соперника. Это понятно любому дураку, который смотрел матч. Но Карасёв берёт и удаляет обоих — это же ни в какие ворота не лезет!

Судейский корпус именно с Абаскалем встречается, постоянные посты Заремы — это просто цирк. "Спартак" постоянно тянут судьи — это невыносимо. Красно-белые проигрывают — ноют, выигрывают — молчат», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» за 28 матчей нынешнего сезона РПЛ набрал 53 очка и сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА после 28 туров имеет в своем активе 54 очка и идёт вторым.