Кордоба: Я на 100% сконцентрирован на работе в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара»отказался отвечать на вопрос о возможном уходе из команды по окончании сезона.

«Нам нужно еще поднажать в подготовке, все‑таки впереди финал. Нужно еще больше сил, чтобы забрать титул.

Мы еще не переписывались с (игроками ЦСКА) Карраскалем и Мединой по поводу финала Кубка. Они хорошие парни, когда у нас есть возможность пообщаться, мы делаем это. Сейчас все наши мысли о своих клубах.

Сейчас я не буду говорить о своем будущем. Мы настраиваемся на то, чтобы хорошо закончить сезон. Я счастлив здесь. Но, повторюсь, я на 100% сконцентрирован на работе в Краснодаре», — приводит слова колумбийского футболиста «Матч ТВ».

Финальный матч Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня в «Лужниках».