В «Спартаке» высказались о будущем Мозеса и Николсона

Глава пресс-службывысказался о слухах о возможном уходеиз команды.

«Виктор игрок "Спартака", он желает помогать "Спартаку". Он это доказывает и словом, и делом. Николсон? Тоже самое», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Николсон выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.