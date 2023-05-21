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    В «Спартаке» высказались о будущем Мозеса и Николсона

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    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о слухах о возможном уходе Виктора Мозеса и Шамара Николсона из команды.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «Виктор игрок "Спартака", он желает помогать "Спартаку". Он это доказывает и словом, и делом. Николсон? Тоже самое», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

    Николсон выступает за красно-белых с 2022 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

    Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

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