начнут матч в 16:30 в РПЛ, 21.05.2023.

Последний матч между собой: ЦСКА — Спартак 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 3.55 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ЦСКА»).

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