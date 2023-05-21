«Спартак» — ЦСКА: счет матча 2:1, обзор голов

переигралсо счетом 2:1 в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

На гол Хесуса Медины спартаковцы отметили точными ударами Квинси Промеса, который оформил дубль. Победный мяч он забил на 90-й минуте.

Отдельно отметим, что обе команды доигрывали поединок вдесятером из-за удалений Александра Соболева и Виллиана.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — ЦСКА 2:1 Голы: 0:1 Хесус Медина (37'), 1:1 Квинси Промес (43'), 2:1 Квинси Промес (90') Спартак: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгий Джикия, Томаш Тавареш, Антон Зиньковский, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Квинси Промес, Александр Соболев, Михаил Игнатов ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Diveyev I., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Хесус Медина, Oblyakov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Михаил Игнатов (60'), Хесус Медина (73'), Никита Чернов (78') Удаления: Виллиан (69'), Александр Соболев (69')

Победа позволила «Спартаку» набрать 53 очка и подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. У ЦСКА осталось 54 пункта и вторая позиция.