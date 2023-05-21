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    Сент-Луис Сити — Спортинг Канзас Сити: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.05.2023 в 04:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сент-Луис Сити — Спортинг Канзас Сити

    Футбол MLS
    Сент-Луис Сити и Спортинг Канзас Сити начнут матч в 04:30 в американской футбольной лиге MLS, 21.05.2023.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

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