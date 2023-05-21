ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каллум Смит5 причин, почему Артур Бетербиев проиграет Каллуму Смиту
  • 19:07
    • Гол Каземиро принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом»
  • 19:06
    • Гол Фирмино помог «Ливерпулю» спастись от поражения в матче с «Астон Виллой»
  • 18:49
    • «Хоффенхайм» забил 4 гола в матче с «Унионом»
  • 18:48
    • Канада проиграла Швейцарии на ЧМ-2023
  • 18:37
    • «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Сан-Паулу — Васко да Гама: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.05.2023 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сан-Паулу — Васко да Гама

    Футбол Латинская Америка
    Сан-Паулу и Васко да Гама начнут матч в 00:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 21.05.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: Сан-Паулу — Васко да Гама 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Васко да Гама.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Рыбакина обыграет Калинину с разгромным счетом
  • Рыбакина — Калинина. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Голевой обмен после перерыва?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рыбакина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Балтика — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осер — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры