Промес: ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше

Форвардподвел итог матча против(2:1).

«Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч, это дерби.

Возможно, когда играли 10 на 10, было больше пространства, но в первую очередь я счастлив, что мы взяли эти три очка. Здорово, что болельщики увидят интригу в борьбе за второе место», — приводит слова Промеса «Матч ТВ».

Победа позволила «Спартаку» набрать 53 очка и подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. У ЦСКА осталось 54 пункта и вторая позиция.