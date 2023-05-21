1-й таймАугсбург — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 18:38
    • «Спартак» вырвал победу у ЦСКА
  • 19:01
    • Словакия победила Словению, Германия разгромила Венгрию
    Все новости спорта

    Промес: ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак
    Форвард «Спартака» Квинси Промес подвел итог матча против ЦСКА (2:1).

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч, это дерби.

    Возможно, когда играли 10 на 10, было больше пространства, но в первую очередь я счастлив, что мы взяли эти три очка. Здорово, что болельщики увидят интригу в борьбе за второе место», — приводит слова Промеса «Матч ТВ».

    Победа позволила «Спартаку» набрать 53 очка и подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. У ЦСКА осталось 54 пункта и вторая позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды не смогут выявить победителя?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Краснодар» и «Ростов» будут забивать
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Покончит ли «Севилья» с шансами «Бетиса» на Лигу чемпионов?
  • «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осер — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  2.14
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры