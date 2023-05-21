Промес назвал цель «Спартака» на оставшиеся матчи сезона

Нападающий «Спартака»считает, что красно-белые смогут занять второе место в чемпионате России.

«Спартак» находится на четвертой строчке после 27 туров.

«Персональные показатели у меня и правда хорошие. А ведь была травма, без нее могло быть еще больше голов. Мне уже 31 год, я не мальчик. И нужно работать еще усерднее, чтобы поддерживать необходимую форму.

Но я делаю это не для того, чтобы просто много забивать, а чтобы выигрывать трофеи. И останавливаться на достигнутом не собираюсь. Сейчас я набрал хорошие кондиции, и даже жаль, что до конца чемпионата осталось всего три тура.

Наша цель — стать вторыми. Считаю, мы заслуживаем этого. Первая часть сезона была классной. Теперь нужно доказать это в трех оставшихся матчах.

Первый и самый значимый из этих финалов ждет нас в воскресенье [против ЦСКА]», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.