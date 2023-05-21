Последний матч между собой: Интер — Наполи 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Интер». Коэффициент ставки — 3.35.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Наполи»).
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