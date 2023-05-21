Гюндоган останется в «Манчестер Сити»

в ближайшее время продлит контракт с

Ранее Гюндоган склонялся к тому, чтобы покинуть команду в связи с тем, что клуб предлагал ему новое соглашение только на один сезон.

По информации The Times, руководство «Ман Сити» готово подписать с немецким футболистом контракт более чем на один год.

Действующий договор 32-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2023 года.

Илкай провел в текущем чемпионате Англии 30 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в «Барселону», если не договорится с «Манчестер Сити».