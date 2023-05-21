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    Федотов прокомментировал поражение от «Спартака»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 28-го тура РПЛ.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Мы сегодня выглядели неплохо по многим компонентам переигрывали, но единственная болезнь — не доиграли эпизоды. Но потом, что происходило, мне уже сложно объяснять.

    Удаление Роши? Есть судейская бригада, VAR. Как с этим решением согласиться? Когда был очевидный неприличный жест со стороны футболиста, который увидели после паузы, судья был рядом. Вмешательство VAR в такой простой эпизод не требовалось. Боковой тоже всё видел.

    Последней капли нам не хватает, где-то сыграть более хладнокровно. "Спартак" не удивил, мы готовились к матчу. В футбол играют изначально 11 на 11», — цитирует Федотова «Чемпионат».

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