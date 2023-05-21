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    Бояринцев о матче «Спартак» — ЦСКА: Закрытой игра точно не будет

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    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы «красно-белых» на победу в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Денис Бояринцев
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    Денис Бояринцев

    «В матче "Спартак" — ЦСКА будет хороший атакующий футбол с обеих сторон. Закрытой игра точно не будет. Фаворита в дерби нет — это однозначно.

    Может быть, ЦСКА в лучшем настроении подходит к этой игре, имея победы в последних турах. У "Спартака" ситуация посложнее. Шансы расцениваю как 50 на 50.

    Является ли матч "Спартак" — ЦСКА ключевым в борьбе за серебро? Сейчас для всех трёх команд — "Спартака", ЦСКА и "Ростова" — каждый матч решающий, каждая потеря очков может стать ключевой.

    Хочется пожелать "Спартаку" победы в дерби: при любом другом результате команда Федотова станет второй в таблице», — сказал Бояринцев Чемпионату.

  • Чалов: Не так важно на каком месте ЦСКА и «Спартак», матч получится интересным
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    • Напомним, что ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции (50).

    Матч между этими командами состоится 21 мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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