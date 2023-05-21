начнут матч в 19:00 в турецской футбольной Суперлиге, 21.05.2023.

Последний матч между собой: Бешикташ — Адана Демирспор 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Адана Демирспор»).

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