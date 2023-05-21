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    Абаскаль: В матче с ЦСКА вернули те очки, которые потеряли весной

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал свой комментарий относительно матча против ЦСКА (2:1) в 28-м туре российской Премьер-лиги.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «На мой взгляд, наша победа сегодня заслужена. Но мы не можем пропускать голы, как сегодня. Также мы не можем начинать каждый матч, не давая сопернику пространства. Мы начинаем с пропущенного гола, будем над этим работать. Но я горжусь командой.

    Хочу отметить атмосферу на стадионе благодаря нашим болельщикам. Ребята чувствовали, как болельщики помогали и гнали нас вперёд. Нам не хватало чувство победы. В этой игре мы вернули те очки, которые потеряли весной. Сейчас время биться и показывать свой футбол, чтобы быть как можно выше», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

    Победа позволила «Спартаку» набрать 53 очка и подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. У ЦСКА осталось 54 пункта и вторая позиция.

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