Абаскаль: В матче с ЦСКА вернули те очки, которые потеряли весной

Главный тренердал свой комментарий относительно матча против(2:1) в 28-м туре российской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, наша победа сегодня заслужена. Но мы не можем пропускать голы, как сегодня. Также мы не можем начинать каждый матч, не давая сопернику пространства. Мы начинаем с пропущенного гола, будем над этим работать. Но я горжусь командой.

Хочу отметить атмосферу на стадионе благодаря нашим болельщикам. Ребята чувствовали, как болельщики помогали и гнали нас вперёд. Нам не хватало чувство победы. В этой игре мы вернули те очки, которые потеряли весной. Сейчас время биться и показывать свой футбол, чтобы быть как можно выше», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Победа позволила «Спартаку» набрать 53 очка и подняться на третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. У ЦСКА осталось 54 пункта и вторая позиция.