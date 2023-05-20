Снейдер об «Интере» в финале ЛЧ: Невозможных матчей нет

Экс-полузащитникподелился ожиданиями перед матчем финала Лиги чемпионов между миланской командой и

«Это команда, достойная финала Лиги чемпионов. По организации, интенсивности, качеству и глубине состава они достойны того, чтобы быть на вершине.

Болельщики должны гордиться и мечтать. Если вы действительно в это верите, мечты иногда сбываются!

Невозможных матчей нет, их не существует. Бывают трудные матчи, и этот, безусловно, будет одним из них. Но в отдельно взятом матче "Интер" всё же может совершить подвиг.

В 2010-м тоже говорили, что мы обречены на провал с самого начала, но потом мы вышли на поле», — сказал Снейдер в интервью FC Inter News.

Напомним, что «Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов 10 июня в Стамбуле.