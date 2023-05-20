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    Промес: Абаскаля ждет большое будущее. В «Спартаке» давно не было тренера такого высокого уровня

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    Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Гильермо — по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно.

    Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждет большое будущее. Ведь он к тому же постоянно учится. В этом сезоне нам не удалось добыть трофеи, хотя до нового года все складывалось здорово. Это тоже опыт.

    В дальнейшем желаю Гильермо вписать свое имя в историю "Спартака" большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне.

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    • Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел все изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи — все это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг.», — сказал Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

    «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.

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