Промес: Абаскаля ждет большое будущее. В «Спартаке» давно не было тренера такого высокого уровня

Нападающий «Спартака»поделился мнением о главном тренере команды

«Гильермо — по-настоящему сильный тренер. Молодой, но уже опытный. И наш тренировочный процесс выстроен очень качественно и интересно.

Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждет большое будущее. Ведь он к тому же постоянно учится. В этом сезоне нам не удалось добыть трофеи, хотя до нового года все складывалось здорово. Это тоже опыт.

В дальнейшем желаю Гильермо вписать свое имя в историю "Спартака" большими победами. Может быть, уже в следующем сезоне.

Я могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня. Не воспринимайте это как пустую похвалу. Я знаю, о чем говорю. Как человек, который видел все изнутри. Построение работы, общение с игроками, идеи — все это у Абаскаля на высоте. Он знает, когда быть серьезным, а когда надо разрядить обстановку и устроить какой-нибудь нестандартный тимбилдинг.», — сказал Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров.