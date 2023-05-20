Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона РПЛ

В РПЛ выбрали кандидатов на звание лучшего игрока завершающегося сезона чемпионата.

Изначально было 100 футболистов. Список был сокращен путем голосования журналистов до 33 игроков.

Номинанты на приз лучшему игроку сезона Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел (все — «Зенит»), Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Артем Дзюба (все — «Локомотив»), Сергей Пиняев, Максим Глушенков (оба — «Крылья Советов» / «Локомотив»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес (все — «Спартак»), Николай Комличенко, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин (все — «Ростов»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов (все — «Краснодар»), Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Лукас Вера, Брайан Мансилья (оба — «Оренбург»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

С 20 по 27 мая болельщики определят участников третьего этапа голосования, в рамках которого главные тренеры, капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер» выберут победителей. 4 июня будут вручены награды.