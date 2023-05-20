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    Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона РПЛ

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    В РПЛ выбрали кандидатов на звание лучшего игрока завершающегося сезона чемпионата.

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    Изначально было 100 футболистов. Список был сокращен путем голосования журналистов до 33 игроков.

    Номинанты на приз лучшему игроку сезона
    • Малком, Клаудиньо, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вендел (все — «Зенит»), Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Артем Дзюба (все — «Локомотив»), Сергей Пиняев, Максим Глушенков (оба — «Крылья Советов» / «Локомотив»), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес (все — «Спартак»), Николай Комличенко, Максим Осипенко, Данил Глебов, Даниил Уткин (все — «Ростов»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Матвей Сафонов (все — «Краснодар»), Федор Чалов, Игорь Акинфеев, Иван Обляков (все — ЦСКА), Лукас Вера, Брайан Мансилья (оба — «Оренбург»), Арсен Захарян, Константин Тюкавин (оба — «Динамо»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

    С 20 по 27 мая болельщики определят участников третьего этапа голосования, в рамках которого главные тренеры, капитаны команд РПЛ, легенды лиги и эксперты телеканала «Матч Премьер» выберут победителей. 4 июня будут вручены награды.

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