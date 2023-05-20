В «Локомотиве» высказались о будущем Баринова и Изидора

Председатель совета директоромрассказал, как проходят переговоры о продлении контрактов с полузащитником железнодорожникови нападающим

«Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились. С Изидором мы плотно работаем, он наш игрок. Думаю, что по его будущему скоро будет решение. Переговоры с агентом Баринова находятся тоже на финишной прямой», — цитирует Нагорных «Чемпионат».

Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне РПЛ провел 26 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Вильсон Изидор забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в 18 играх.