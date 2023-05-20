начнут матч в 14:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 20.05.2023.

Последний матч между собой: Факел — Локомотив 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Факел» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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