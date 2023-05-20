Лещук: После ухода Йоканович не заходил к нам в раздевалку — это неуважение к игрокам

Голкиперраскритиковал бывшего главного тренера московской командыза то, что он не попрощался с игроками.

«Мы узнали из СМИ, что Йоканович ушёл. С нами никто не общался. К нам в раздевалку никто не заходил. Было написано в чат одно сообщение: "Я ухожу".

Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам», — передает слова Лещука Чемпионат.

Напомним, что после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) руководство «Динамо» приняло решение уволить Славиша Йокановича. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначили 32-летнего специалиста Павла Алтапова.