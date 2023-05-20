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    Фирмино об уходе из «Ливерпуля»: Пришло время двигаться дальше

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    Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокоментировал свой уход из клуба на правах свободного агента этим летом.

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    «К сожалению, пришло время двигаться дальше. Цикл здесь закончен, и я понимаю, что пришло время уходить. Я очень горжусь всем, что я сделал здесь, чего мы достигли вместе, и той прекрасной историей, которую мы создали вместе. Это было абсолютно невероятно. Мы оставляем великое наследие.

    Меня считают олицетворением команды? Это честь. Это делает меня счастливым. Покидаю клуб легендой "Ливерпуля"? Меня это устраивает.

    Игра вместе с Салахом и Мане? Иногда я получаю больше удовольствия от голевых передач, чем от того, что сам забиваю. Играть бок о бок с этими двумя парнями, топ-игроками, было честью и удовольствием для меня», — приводит слова Фирмино The Independent.

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