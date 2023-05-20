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    Аршавин: «ПСЖ» — главное разочарование сезона в Лиге чемпионов

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не верит в то, что «Манчестер Сити» может проиграть миланскому «Интеру» в финале Лиги чемпионов.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Конечно, удивлюсь, если выиграет "Интер". "Манчестер Сити" сделал подвиг — вынес "Реал". То, что они не смогли сделать в прошлом году, сделали в этом — молодцы.

    Нет, "Реал" — не главное разочарование. "Реал" играл в свою силу, просто они попали под этот "Манчестер Сити". Разочаровал "ПСЖ". Команда проваливает очередной сезон.

    Просто там звезда на звезде и звездой погоняют. Постоянно меняют тренеров. Нет единения.

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    • В "Манчестер Сити" все тихо, шаг за шагом делается. Они показывают, как надо управлять клубом с большими деньгами», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле.

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