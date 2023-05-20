Аршавин: «ПСЖ» — главное разочарование сезона в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной Россиине верит в то, чтоможет проиграть миланскомув финале Лиги чемпионов.

«Конечно, удивлюсь, если выиграет "Интер". "Манчестер Сити" сделал подвиг — вынес "Реал". То, что они не смогли сделать в прошлом году, сделали в этом — молодцы.

Нет, "Реал" — не главное разочарование. "Реал" играл в свою силу, просто они попали под этот "Манчестер Сити". Разочаровал "ПСЖ". Команда проваливает очередной сезон.

Просто там звезда на звезде и звездой погоняют. Постоянно меняют тренеров. Нет единения.

В "Манчестер Сити" все тихо, шаг за шагом делается. Они показывают, как надо управлять клубом с большими деньгами», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня в Стамбуле.