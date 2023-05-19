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    Зиньковский заявил, что в нынешней ситуации переезд в Европу невозможен

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Говорил, что поеду играть в Бельгию или Голландию? Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать.

    Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь», — приводит слова Зиньковского Sport24.

    Полузащитник перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

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