Зиньковский заявил, что в нынешней ситуации переезд в Европу невозможен

Полузащитникответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

«Говорил, что поеду играть в Бельгию или Голландию? Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать.

Потому что сейчас это в принципе невозможно. Хотя мне было бы интересно пожить в Европе и посмотреть, как там устроена жизнь», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Полузащитник перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.