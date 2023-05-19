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    Хави: Я бы хотел остаться в «Барселоне» на всю жизнь, но все зависит от результатов

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    Главный тренер «Барселоны» Хави выразил желание остаться в клубе на всю жизнь и рассказал о возможном продлении контракта с «сине-гранатовыми».

    Хави
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    Хави

    «Мы обсудили некоторые моменты, и моя зарплата не будет проблемой. Это не приоритет для меня, у меня контракт до следующего года. Приоритет — хорошо усилить состав, чтобы выигрывать титулы. Я не буду проблемой для "Барсы".

    Я бы остался здесь на всю жизнь, но всё зависит от результатов. Этот сезон даёт мне право продолжить работу. "Барса" — самый требовательный и сложный клуб в мире, так что посмотрим. Всё зависит от результатов», — цитирует Хави Diario Sport.

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    • Действующий контракт Хави с «Барселоной» заканчивается летом 2024 года. Боссы клуба хотят продлить соглашение до 2026 года. Каталонская команда досрочно стала чемпионом Испании в сезоне 2022/2023 года.

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