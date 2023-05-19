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    У ЦСКА нет предложений по Мухину

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    Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением об игроке команды Максиме Мухине.

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    «Лично в моем понимании у нас замечательный коллектив, в котором Максим отлично раскрылся с личностной точки зрения и является важной частью коллектива как на поле, так и за его пределами. Как пример, когда в матче с "Оренбургом" еще в первом тайме получил травму Иван Обляков, на позицию инсайда вышел именно Мухин, хотя это и не совсем профильная позиция. Поэтому говорить о том, что тренерский штаб не рассчитывает на Максима, было бы исключительно неправильно. Хотя, конечно, все наши футболисты хотят играть максимум возможного времени.

    "Локомотив"? Никакого предложения в клубе нет», — приводит слова Брейдо Sport24.

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