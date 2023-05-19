Маркиньос продлил контракт с ПСЖ до лета 2028 года

Защитник и капитанподписал новый контракт с клубом до 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

«Я рад продлению контракта, очень горжусь этим. Для меня это особенный момент. ПСЖ всегда доверял мне, я также доверяю клубу.

Я убеждён, что в ближайшие годы мы продолжим вместе добиваться успехов», — прокомментировал продление контракта Маркиньос.

«Мы очень рады, что Маркиньос продлил свой контракт. Я помню, как он присоединился к ПСЖ в 19 лет. С первого дня он демонстрировал большую самоотверженность и победный дух, он всегда боролся за футболку ПСЖ.

Его футбольный талант, опыт и преданность клубу исключительны. Я знаю, что нас ждёт ещё много успехов вместе, поскольку история Маркиньоса в ПСЖ продолжается», — сказал президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Маркиньос пополнил состав ПСЖ в 2013 году. В прошедшем сезоне капитан провел 31 матч в Лиге 1 и забил 2 гола.