Гвардиола: АПЛ — самый важный турнир, потому что он продолжается больше 10-11 месяцев

Наставниквысказался о важности победы в английской Премьер-лиге.

«Самый тяжелый момент приближается. Теннисисты говорят, что подача на победу в "Уимблдоне" — это самое сложное. В воскресенье все будет в наших руках.

АПЛ — самый важный турнир, потому что он продолжается больше 10-11 месяцев. И нам повезло иметь шанс все завершить на нашем стадионе перед своими болельщиками.

Последний шаг — самый сложный, потому что эмоций очень много. Мы себе не простим, если отвлечемся.

Понимаем, что у нас есть три матча, чтобы выиграть чемпионат. Каждая выигранная игра помогает перед следующей встречей.

Мы не можем забыть реальность того, что произошло против "Манчестер" Юнайтед» и «Астон Виллы» в прошлом. Футбол — это эмоции в данный момент. Если мы можем победить дома, то должны это сделать.

Как тренер я чувствую себя частью чего-то. Но никогда не думаю о том, что все это принадлежит мне. Я просто часть этого.

Успех невозможен без невероятной работы спортивного директора, руководства. И, конечно, футболистов — они самый важный элемент«, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.