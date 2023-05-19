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    Гвардиола: АПЛ — самый важный турнир, потому что он продолжается больше 10-11 месяцев

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности победы в английской Премьер-лиге.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Самый тяжелый момент приближается. Теннисисты говорят, что подача на победу в "Уимблдоне" — это самое сложное. В воскресенье все будет в наших руках.

    АПЛ — самый важный турнир, потому что он продолжается больше 10-11 месяцев. И нам повезло иметь шанс все завершить на нашем стадионе перед своими болельщиками.

    Последний шаг — самый сложный, потому что эмоций очень много. Мы себе не простим, если отвлечемся.

    Понимаем, что у нас есть три матча, чтобы выиграть чемпионат. Каждая выигранная игра помогает перед следующей встречей.

    Мы не можем забыть реальность того, что произошло против "Манчестер" Юнайтед» и «Астон Виллы» в прошлом. Футбол — это эмоции в данный момент. Если мы можем победить дома, то должны это сделать.

    Как тренер я чувствую себя частью чего-то. Но никогда не думаю о том, что все это принадлежит мне. Я просто часть этого.

    Успех невозможен без невероятной работы спортивного директора, руководства. И, конечно, футболистов — они самый важный элемент«, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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