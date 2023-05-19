ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон АлмейдаАлмейда — новая угроза для всех тяжеловесов. Бразилец разобрал Розенстрайка за 4 минуты
    Все новости спорта

    Гальтье о Маркиньосе: Он один из лучших центральных защитников в мире

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высоко оценил игру защитника команды Маркиньоса. Игрок обороны продлил контракт с парижским клубом до лета 2028 года.

    Кристоф Гальтье и Маркиньос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристоф Гальтье и Маркиньос

    «Это очень хорошие новости. Для клуба и для меня, как тренера. Это пример. Он пришёл в ПСЖ в 19 лет и заканчивает свой десятый сезон. Он один из лучших центральных защитников в мире.

    Он был на виду у всех в течение последних десяти лет. Это сильный сигнал, посланный всем, чтобы показать, что ПСЖ остаётся конкурентоспособным и имеет амбиции на предстоящие сезоны.

    Это также для самого Маркиньоса доказательство его надёжности и того, кем он может быть на поле, и какое спокойствие он привносит в раздевалку», — приводит слова Галтье L'Équipe.

  • Маркиньос продлил контракт с ПСЖ до лета 2028 года
  • Читайте по теме

    • Маркиньос пополнил состав ПСЖ в 2013 году. В нынешнем сезоне защитник сыграл 31 матч в Лиге 1 и забил 2 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» добудет нужный результат?
  • «Лион» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Команды не будут форсировать события
  • «Барнсли» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • Лишится ли «Фрайбург» шансов на Лигу чемпионов?
  • «Фрайбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барнсли — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Казахстан — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры