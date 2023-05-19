Гальтье о Маркиньосе: Он один из лучших центральных защитников в мире

Главный тренервысоко оценил игру защитника команды. Игрок обороны продлил контракт с парижским клубом до лета 2028 года.

«Это очень хорошие новости. Для клуба и для меня, как тренера. Это пример. Он пришёл в ПСЖ в 19 лет и заканчивает свой десятый сезон. Он один из лучших центральных защитников в мире.

Он был на виду у всех в течение последних десяти лет. Это сильный сигнал, посланный всем, чтобы показать, что ПСЖ остаётся конкурентоспособным и имеет амбиции на предстоящие сезоны.

Это также для самого Маркиньоса доказательство его надёжности и того, кем он может быть на поле, и какое спокойствие он привносит в раздевалку», — приводит слова Галтье L'Équipe.

Маркиньос пополнил состав ПСЖ в 2013 году. В нынешнем сезоне защитник сыграл 31 матч в Лиге 1 и забил 2 гола.