В ЦСКА заявили, что Марио Фернандес хочет вернуться в московскую команду

Директор по коммуникациям московскоговысказался о возможном возвращении в команду защитника

«Мы все также в диалоге с Марио. Наши позиции идентичны: мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой — в ЦСКА. На данный момент есть некоторые нюансы, в том числе во взаимоотношениях стороны Марио с "Интернасьоналом", они в процессе решения. Думаю, ситуация в любом случае скоро разрешится. Все равно трансферное окно закрыто, финишная прямая сезона.

Переговоры в Москве? Нет, это же Марио. Диалог с ним выстраивается на человеческих основах. Так же было, когда мы отпускали Марио, и когда "благословляли" на возобновление карьеры. Даже в свое время, когда Марио продлевал контракт с ЦСКА и эмоционально выдохся, но он, как большой профессионал, продолжал биться за ЦСКА и получать очередные сотрясения, уже тогда были устные договоренности, что при необходимости и его желании мы отпустим домой и позволим приостановить карьеру. И Марио в свою очередь дал обещание и держит слово, что только с нашего разрешения будет принимать любые другие решения по карьере», — приводит слова Брейдо Sport24.

В этом году Фернандес выступал за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, но затем разорвал контракт с клубом. У 32-летнего футболиста действующий контракт с ЦСКА до 2024 года.