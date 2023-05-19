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    Каррагер: Мне сложно представить, что кто-нибудь сумеет бороться с «Ман Сити»

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    Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Джейми Каррагер оценил уровень игры «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне и заявил, что у команды нет конкурентов и в следующем году.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Пока "Сити" сражается за требл, остальные команды АПЛ решают личные проблемы. Пока Хосеп Гвардиола тренирует "горожан", остальные бьются за второе место.

    "Сити" может выиграть третий титул подряд, если обыграет "Челси" в эти выходные. Логично, что "горожане" возьмут и четвёртое чемпионство подряд в 2024 году.

    Никто даже не близок к "Ман Сити". Мне сложно представить, что кто-нибудь сумеет с ними бороться на равных после летнего межсезонья.

    На поле мы видим последователей Гвардиолы. Он создал команду, которая играет в качественный и привлекательный футбол», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

    Напомним, что в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» может выиграть требл — чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

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