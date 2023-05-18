Бернарду Силва: Надеюсь, в этот раз мы сможем победить в финале ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити»подвел итоги победы над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Прекрасный для нас вечер. Знали: будет тяжело, так что обыграть дома эту мадридскую команду со счетом 4:0... Это чудесные ощущения — снова быть в финале. Надеюсь, в этот раз мы сможем победить.

Мне совсем не было хорошо по итогам первой игры. Сегодня я обязан был постараться сделать больше и для своих партнеров по команде, и для болельщиков. Я ведь очень хорош в игре головой, нет? Я невысок, однако головой своей играю хорошо», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.