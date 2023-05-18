ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов
  • 23:50
    • «Ман Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Бернарду Силва: Надеюсь, в этот раз мы сможем победить в финале ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Реал Мадрид
    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвел итоги победы над «Реалом» (4:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Прекрасный для нас вечер. Знали: будет тяжело, так что обыграть дома эту мадридскую команду со счетом 4:0... Это чудесные ощущения — снова быть в финале. Надеюсь, в этот раз мы сможем победить.

    Мне совсем не было хорошо по итогам первой игры. Сегодня я обязан был постараться сделать больше и для своих партнеров по команде, и для болельщиков. Я ведь очень хорош в игре головой, нет? Я невысок, однако головой своей играю хорошо», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

    Первая встреча между командами, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 1:1.

    По сумме двух матчей «Манчестер Сити» вышел в финал, где сыграет с «Интером». Решающий матч пройдет 10 июня на стадионе в Стамбуле.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Севилью» в новый финал ЛЕ «Ювентус»?
  • «Севилья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Отыграется ли «Байер» против «Ромы»?
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Отправится ли «Вест Хэм» в финал Лиги конференций?
  • «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Базель — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Барнсли — Болтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры