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    Шипицин: «Манчестер Сити» полностью задавил «Реал»

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    Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин оценил игру «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

    «Реал» — «Манчестер Сити»
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    «Реал» — «Манчестер Сити»

    «Игра "Манчестер Сити" очень понравилась. Конечно, следовало ожидать, что "Реал" будет действовать больше от обороны, но "Манчестер Сити" вообще полностью их задавил.

    Если вспомнить первый тайм, то, мне кажется, "Реал" вообще не знал, как ему перейти через центр поля. Абсолютно заслуженная победа "Манчестер Сити" с показанной классной игрой.

    Просто разобрали "Реал" на части. Хотя практически до последнего думалось, что вот сейчас "Реал" переломит ход игры, как он это умеет делать. Но Гвардиола выпустил свежих ребят, они еще добавили, и дальше все уже», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

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